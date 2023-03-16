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16 марта, 12:43

Польша в ближайшие дни отправит Украине четыре самолёта МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине в ближайшие дни. По его словам, первая партия будет состоять из четырёх самолётов.

"Мы направляем МиГ-29 Украине. В течение ближайших дней мы передадим первые четыре полностью исправных самолёта", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Дуды, у Польши есть более десяти таких истребителей.

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А ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в одном из интервью заявил о "поставках первых зенитных ракетных комплексов Patriot" на Украину. Однако позже ведомству пришлось объясняться за это высказывание начальника — там заявили, что слова о получении Незалежной техники связаны с ошибкой при переводе.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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