Польша в ближайшие дни отправит Украине четыре самолёта МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине в ближайшие дни. По его словам, первая партия будет состоять из четырёх самолётов.

"Мы направляем МиГ-29 Украине. В течение ближайших дней мы передадим первые четыре полностью исправных самолёта", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Дуды, у Польши есть более десяти таких истребителей.