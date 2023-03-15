В Польше рассказали о приглашении Киева искать энергоресурсы на Украине "после победы"
Премьер Польши Моравецкий заявил о приглашении Киева искать энергоресурсы на Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина "после победы" приглашает Варшаву искать на своей территории энергоресурсы.
"После победы Украины... перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одна из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию, — энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам. Нас уже сейчас приглашают к общим проектам по добыче, поиску на Украине", — сказал Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики.
Политик добавил, что переговоры затрагивают разные сферы, включая поиск газа на территории Западной Украины.
Ранее польский историк Пшемыслав Пяста предложил прекратить спонсировать беженцев с Украины. По его словам, "безумные" политические решения команды Моравецкого, принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьёзную проблему.
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