В Польше рассказали о приглашении Киева искать энергоресурсы на Украине "после победы"

"После победы Украины... перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одна из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию, — энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам. Нас уже сейчас приглашают к общим проектам по добыче, поиску на Украине", — сказал Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики.