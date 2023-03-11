В Польше хотят отказаться от роли "хорошего дяди" для наглых украинских беженцев

Польша должна перестать спонсировать украинских беженцев, тогда как собственное население страны часто испытывает финансовые трудности. Об этом пишет историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста для издания Mysl Polska.

"Безумные политические решения команды Матеуша Моравецкого (польский премьер-министр. — прим. Лайфа), принятые в отрыве от экономических реалий, создали серьёзную проблему. Сегодня у нас есть один миллион семьсот тысяч безработных, которых нужно содержать. Пора покончить с политикой "хорошего дяди". Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счёт тех, кто этого не делает", — пояснил он.

По его словам, год назад поляки почувствовали эйфорию, оказывая гуманитарную помощь, никто в стране не возражал против того, чтобы накормить и обеспечить жильём приезжих с Украины. Однако теперь всё это "превратилось в спонсорство пребывания "всё включено" для сотен тысяч мигрантов", подчеркнул эксперт. А украинцы стали наглее и требовательнее.

Пяста напомнил, как мигранты приезжали в Польшу, получали льготы и уезжали обратно на Украину, при этом "из польских налогоплательщиков были выкачаны миллионы злотых". Сейчас, добавил историк, польские власти насчитывают около 950 тысяч беженцев из Незалежной.