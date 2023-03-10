СМИ: Польша через беженцев ударила по Зеленскому

Власти Польши, приняв решение обязать украинских беженцев оплачивать половину расходов на жильё, ударили по президенту этой страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

Газета поясняет, что по решению Варшавы, беженцам, которые находятся в Польше больше 120 дней, с 1 марта придётся оплачивать половину стоимости проживания, но не больше чем 40 злотых в сутки (это порядка 700 рублей). С мая украинцев обяжут покрывать уже 75% стоимости проживания, если они находятся в Польше больше 180 дней с суточным пределом в 60 злотых (порядка 1000 рублей).

Власти объяснили своё решение доверием мнению экспертов, полагающих, что помощь беженцам должна длиться не более одного года. А ещё власти Польши заявляют о неспособности продолжать платить за проживание в стране 80 тысяч украинцев.