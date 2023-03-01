Украинским беженцам в Польше придётся платить за места в центрах проживания

С 1 марта украинские беженцы будут обязаны платить за места в центрах для проживания, расположенных на территории Польши. Об этом рассказывает издание Interia.

"Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живёт очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — сообщил заместитель министра внутренних дел, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер.

Издание отмечает, что о новых правилах сообщали ещё осенью прошлого года, однако их введение сильно удивило украинских беженцев. Вводимые меры рассчитаны на то, чтобы прибывшие в Польшу граждане Незалежной начали искать работу и меньше времени проводили в центрах для проживания. Впрочем, изменения в правила не будут касаться детей до 18 лет, пенсионеров, беременных, воспитывающих детей младше одного года и лиц с ограниченными возможностями.