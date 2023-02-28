GW: Польские болельщики вывесили антиукраинский баннер во время футбольного матча

В польском Вроцлаве во время футбольного матча между клубами "Шлёнск" и "Лех" появился антиукраинский баннер. Об этом пишет газета Gazeta Wroclawska.

Плакат с надписью "Это не наша война" и перечёркнутым трезубцем украинских националистов появился за воротами "Леха", игравшего в гостях, примерно спустя час после начала игры.

Акцию сочли удивительной, ведь "Шлёнск" с начала спецоперации России собирал гуманитарную помощь для украинцев, а менеджер клубного журнала — уроженка соседней страны. Издание также напомнило о скандале, случившемся осенью прошлого года, когда фанаты клуба вывесили баннер с надписью "Нет украинизации Польши".