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28 февраля, 03:54

GW: Польские болельщики вывесили антиукраинский баннер во время футбольного матча

В польском Вроцлаве во время футбольного матча между клубами "Шлёнск" и "Лех" появился антиукраинский баннер. Об этом пишет газета Gazeta Wroclawska.

Плакат с надписью "Это не наша война" и перечёркнутым трезубцем украинских националистов появился за воротами "Леха", игравшего в гостях, примерно спустя час после начала игры.

В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды

В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды

Акцию сочли удивительной, ведь "Шлёнск" с начала спецоперации России собирал гуманитарную помощь для украинцев, а менеджер клубного журнала — уроженка соседней страны. Издание также напомнило о скандале, случившемся осенью прошлого года, когда фанаты клуба вывесили баннер с надписью "Нет украинизации Польши".

Ранее Лайф писал, что более 40% опрошенных поляков недовольны увеличением потока беженцев с Украины. При этом 37% опрошенных отмечают растущую неприязнь к беженцам.

Обложка ©

Wikipedia / Marcin Kubiś

Артур Лапсаков
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