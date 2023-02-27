Украинские беженцы в Швеции стали испытывать проблемы с покупкой еды

Сотни украинских беженцев, прибывших в Швецию, не могут обеспечить себя едой на каждый день, поэтому вынуждены обращаться в благотворительные организации. Об этом сообщается в сюжете телеканала SVT.

Эта ситуация связана с тем, что более 12 тысяч украинцев трудоспособного возраста живёт на пособия. Без знания шведского языка беженцам сложно найти работу, поэтому они могут рассчитывать только на суточное пособие в размере 71 кроны (примерно 500 рублей. — Прим. Лайфа). Соответственно, такое положение встревожило шведские благотворительные организации, муниципалитеты и религиозные группы.

Так, в Стокгольме около 400–500 украинцев приходит в местное отделение Красного Креста для получения бесплатной еды. Однако в организации отметили, что в долгосрочной перспективе она не может стать гарантом основных потребностей беженцев.