Украинские беженцы в Швеции стали испытывать проблемы с покупкой еды
SVT: В Швеции сотни украинских беженцев не могут обеспечить себя едой на каждый день
Сотни украинских беженцев, прибывших в Швецию, не могут обеспечить себя едой на каждый день, поэтому вынуждены обращаться в благотворительные организации. Об этом сообщается в сюжете телеканала SVT.
Эта ситуация связана с тем, что более 12 тысяч украинцев трудоспособного возраста живёт на пособия. Без знания шведского языка беженцам сложно найти работу, поэтому они могут рассчитывать только на суточное пособие в размере 71 кроны (примерно 500 рублей. — Прим. Лайфа). Соответственно, такое положение встревожило шведские благотворительные организации, муниципалитеты и религиозные группы.
Так, в Стокгольме около 400–500 украинцев приходит в местное отделение Красного Креста для получения бесплатной еды. Однако в организации отметили, что в долгосрочной перспективе она не может стать гарантом основных потребностей беженцев.
Ранее Лайф писал, что Великобритания выделит для украинских беженцев три тысячи билетов на Евровидение-2023. В этом году музыкальный конкурс пройдёт в Ливерпуле.
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