Великобритания выделит для украинских беженцев три тысячи билетов на Евровидение-2023
Власти Великобритании намерены выделить украинским беженцам около трёх тысяч билетов на Евровидение в 2023 году, которое состоится в Ливерпуле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединённого Королевства.
"Правительство согласилось предоставить около трёх билетов тем украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и проживают в Великобритании", — говорится в заявлении.
Также правительство выделит десять миллионов фунтов стерлингов (11,9 миллиона долларов) на проведение Евровидения от имени Незалежной, чтобы представить на конкурсе элементы украинской культуры. Эти средства будут направлены на укрепление партнёрских отношений городского совета Ливерпуля и Британской вещательной корпорации Би-би-си с артистами с Украины.
Напомним, в июле 2022 году Европейский вещательный союз объявил, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании. Организаторы пообещали некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства. При этом на Украине возмутились решением Европейского вещательного союза провести Евровидение в другой стране. Также стало известно, кто будет представлять Незалежную в Ливерпуле.