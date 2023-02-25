Великобритания выделит для украинских беженцев три тысячи билетов на Евровидение-2023

Власти Великобритании намерены выделить украинским беженцам около трёх тысяч билетов на Евровидение в 2023 году, которое состоится в Ливерпуле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединённого Королевства.

"Правительство согласилось предоставить около трёх билетов тем украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и проживают в Великобритании", — говорится в заявлении.