Украинские беженцы оказались перед "смертельным выбором" в Британии

Находящиеся в Британии украинские беженцы оказались перед "смертельным выбором" из-за бюрократической волокиты местных властей, связанной с регистрацией ввезённых автомобилей. Об этом сообщает издание Express.

Так, прибывшие на своих авто граждане решают, возвращать ли им машины обратно на родину или тратить тысячи фунтов стерлингов для их легализации в Великобритании.

Украинка Татьяна Архипова призналась, что вернула машину обратно в Незалежную. Изначально ей обещали временное разрешение на въезд на автомобиле сроком на три года. Но позже женщине сообщили, что это ошибка, поскольку разрешение действует только полгода, и что ей необходимо сделать перерегистрацию, которая подразумевает приведение её машины к британским стандартам. Для этого нужно было за большую сумму поменять фары и противотуманные фонари. Кроме того, никто не знает, как вернуть машину на Украину после смены регистрации на британскую. В итоге женщина вернула авто на родину, после чего приехала в Британию на автомобиле мужа на "новый" шестимесячный срок.

Всё это возмутило местных проукраинских активистов, потребовавших такого же отношения к беженцам, как к другим временным резидентам, которым не нужно перерегистрировать транспортные средства. Согласно опросам, проведённым среди украинских беженцев, многим из них пришлось самостоятельно модифицировать свои автомобили под местные стандарты, за что пришлось платить "сотни или тысячи фунтов стерлингов".