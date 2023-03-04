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4 марта, 04:38

Ирландку отправили в тюрьму за скандал с украинским беженцами

The Irish Times: Ирландку осудили на четыре месяца за скандал с украинскими беженцами

Жительница Ирландии устроила скандал в отеле, где жили украинские беженцы. Там она начала выяснять, во сколько обойдётся её согражданам содержание этих гостей. Сотрудники гостиницы вызвали полицию, был назначен суд и теперь женщине предстоит провести в местной тюрьме четыре месяца.

Как пишет The Irish Times, Маргарет Баттимер, так зовут осуждённую, на суде кричала, что украинцы — насильники и преступники. Сам инцидент произошёл 26 января. В тот день женщина пришла в отель и, как отмечает издание, на повышенных тонах требовала дать ей информацию о количестве беженцев в отеле и о сумме, которая необходима на их содержание.

Её пытались успокоить менеджеры, но это было бесполезно. С трудом это удалось полиции.. В результате женщину осудили за оскорбительное поведение, нарушение порядка и неповиновении стражам порядка.

В Ирландии ужаснулись выбором жилья для украинских беженцев на Рождество

В Ирландии ужаснулись выбором жилья для украинских беженцев на Рождество

Ранее другая ирландская газета писала, что украинским беженцам там приходится жить в маленьких комнатах с крысами. При этом они мёрзнут и им негде помыться.

Обложка ©

Irish Times / Michael MacSweeney

Арина Родионова
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