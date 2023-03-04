Ирландку отправили в тюрьму за скандал с украинским беженцами

Жительница Ирландии устроила скандал в отеле, где жили украинские беженцы. Там она начала выяснять, во сколько обойдётся её согражданам содержание этих гостей. Сотрудники гостиницы вызвали полицию, был назначен суд и теперь женщине предстоит провести в местной тюрьме четыре месяца.

Как пишет The Irish Times, Маргарет Баттимер, так зовут осуждённую, на суде кричала, что украинцы — насильники и преступники. Сам инцидент произошёл 26 января. В тот день женщина пришла в отель и, как отмечает издание, на повышенных тонах требовала дать ей информацию о количестве беженцев в отеле и о сумме, которая необходима на их содержание.

Её пытались успокоить менеджеры, но это было бесполезно. С трудом это удалось полиции.. В результате женщину осудили за оскорбительное поведение, нарушение порядка и неповиновении стражам порядка.