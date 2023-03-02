В Дании беженцев с Украины поставили на место после травли русской учительницы

В одной из датских школ в городе Хельсингёр дали отпор беженцам, устроившим травлю русской учительнице. Она проводила первый урок для школьников с Украины в приёмном классе вместе со своей датской коллегой. Те устроили "грубую выходку", вылившуюся в настоящий скандал. Об этом говорится в материале телеканала TV2.

После урока, как сообщает местное ТВ, датская учительница проявила инициативу — настояла, что нужно пойти к завучу и обо всём рассказать. Она высказала там "гнев, разочарование и негодование" из-за поведения украинских беженцев. В результате этого визита завуч провела беседу со школьниками, а родителям разослали письма, где обрисовали ситуацию и потребовали прекращения травли педагога с русскими корнями.

"Но письмо лишь спровоцировало ответную реакцию. По словам руководства школы, трое родителей написали, что не желают, чтобы их детей обучал учитель с русскими корнями", — говорится в статье.

Одна из украинок заявила, что русский учитель в датской школе — "неуважение к украинцам". Другая пригрозила, что якобы её ребёнок не будет ходить в эту школу, пока этот педагог не уйдёт. В школе отказались менять учительницу, обосновав это её проживанием в Дании в течение 30 лет, датским гражданством, педагогическими компетенциями. Мэр города Бенедикте Кьер назвала этот случай досадным и сказала, что матери хотят увольнения, но в Дании так не принято: здесь "не увольняют людей по национальному признаку". А 24 февраля украинские школьники обострили конфликт, ворвавшись в другой класс, где работала русская учительница, с флагом Украины. Как сообщили в школе, целью было вывести её из равновесия.

Флаг у них забрали после того, как они отказались убрать его добровольно. Затем педагоги и завуч провели с украинцами беседу, пытаясь им втолковать, что в их школе "принято соблюдать нейтралитет".