Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 08:12

Австрийцы в бешенстве из-за "бедных" украинцев на элитных авто

Читатели Exxpress требуют от властей Австрии проверять благосостояние украинских беженцев

Австрийский политик Готфрид Вальдхойсль призвал проверить украинских беженцев в стране на наличие транспортных средств и ведение роскошного образа жизни. Дело в том, что, как заметили многие граждане, до приезда украинцев в Австрию страна ещё не видела таких шикарных автомобилей, как сейчас. При всём этом власти продолжают оказывать им материальную помощь, пишет Exxpress.

Предложение политика австрийцы встретили весьма положительно. По их мнению, жители Австрии не должны спонсировать "бедных" украинских беженцев, которые ездят на "Toyota Land Cruiser с 6,9-литровым бензиновым двигателем".

"Нет причин, по которым мы должны финансировать богатых украинцев! Объясните налогоплательщику, почему недавно приехавшие богатые люди получают социальные выплаты, которые больше, чем у местных пенсионеров!" — заявил читатель.

"Он [Готфрид Вальдхойсль] должен меня нанять [для проверки украинцев], я ему доказательства с видео приведу! И не только от машин, ещё и золота, которое украинцы привезли в Германию и Австрию!" — написал комментатор.

"Водители мощных BMW, Mercedes и Audi должны пройти более детальную проверку на необходимость муниципального и социального жилья", — считает пользователь.

Банда из украинцев и россиян арестована в Испании за ограбления беженцев из Незалежной

Банда из украинцев и россиян арестована в Испании за ограбления беженцев из Незалежной

Ранее Лайф писал, что жительница Ирландии устроила скандал в отеле, где жили украинские беженцы. Там она начала выяснять, во сколько обойдётся её согражданам содержание этих гостей. Сотрудники гостиницы вызвали полицию, был назначен суд, и теперь женщине предстоит провести в местной тюрьме четыре месяца.

Обложка ©

Getty Images / Janos Kummer

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Австрия
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров