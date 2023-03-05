Австрийцы в бешенстве из-за "бедных" украинцев на элитных авто

Австрийский политик Готфрид Вальдхойсль призвал проверить украинских беженцев в стране на наличие транспортных средств и ведение роскошного образа жизни. Дело в том, что, как заметили многие граждане, до приезда украинцев в Австрию страна ещё не видела таких шикарных автомобилей, как сейчас. При всём этом власти продолжают оказывать им материальную помощь, пишет Exxpress.

Предложение политика австрийцы встретили весьма положительно. По их мнению, жители Австрии не должны спонсировать "бедных" украинских беженцев, которые ездят на "Toyota Land Cruiser с 6,9-литровым бензиновым двигателем".

"Нет причин, по которым мы должны финансировать богатых украинцев! Объясните налогоплательщику, почему недавно приехавшие богатые люди получают социальные выплаты, которые больше, чем у местных пенсионеров!" — заявил читатель.

"Он [Готфрид Вальдхойсль] должен меня нанять [для проверки украинцев], я ему доказательства с видео приведу! И не только от машин, ещё и золота, которое украинцы привезли в Германию и Австрию!" — написал комментатор.

"Водители мощных BMW, Mercedes и Audi должны пройти более детальную проверку на необходимость муниципального и социального жилья", — считает пользователь.