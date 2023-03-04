Банда из украинцев и россиян арестована в Испании за ограбления беженцев из Незалежной

В Испании задержали десять человек, которые систематически обворовывали беженцев с Украины. Как пишет The Local, семеро из них оказались согражданами потерпевших, а ещё трое — россиянами.

Обыски у членов банды из украинцев и россиян в Испании. Фото © МВД Испании

В качестве жертв были выбраны беженцы, которые ранее служили в рядах ВСУ. Причина в том, что "они обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи". "Обнести" удалось семь жилищ на востоке Аликанте и Мурсии, похитив денег и ценностей на сумму в 1,25 миллиона евро. Правоохранители смогли вернуть добытое, в том числе уникальную коллекцию почтовых марок, оценённую в полмиллиона евро.

Обыски у членов банды из украинцев и россиян в Испании. Фото © МВД Испании

Предполагается, что воры выслеживали жертв с помощью GPS-трекеров, прикрепляемых на их автомобили. Уже после они изучали распорядок дня и планировали ограбление. В МВД Испании рассказали, что россияне (жена, муж и их сын) в банде отвечали за обеспечение грабителей автотранспортом. Все задержанные украинцы — мужчины. За бандой следили около шести месяцев, после первых сообщений об ограблении с применением силы.