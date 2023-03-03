Беженцы с Украины так и не получили в Испании обещанную финансовую помощь

Тысячи украинских беженцев, прибывших в Испанию, так и не получили финансовую помощь. Речь идёт о поддержке, которую им обещало ещё в июне прошлого года центральное правительство королевства. Об этом пишет газета El Pais.

Как сообщает издание, каждый беженец "с ограниченными ресурсами" должен был получать ежемесячно 400 евро на семью, а также 100 евро на каждого ребёнка во время их шестимесячного пребывания в стране. Речь идёт о тех, кто не получал государственную систему приёма и живёт у родственников или знакомых. Об этом объявил ещё прошлым летом министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива. Газета уточнила, что в общей сложности средства, выделяемые из европейских фондов на эти цели, составляют 52,8 миллиона евро. Управление этим процессом было делегировано автономным сообществам, которым в октябре 2022 года перечислили 70% от этой суммы. Но и те деньги застряли где-то, не дойдя до украинских семей, как пишется в статье, "из-за бюрократических проволочек".

Издание провело собственный опрос и связалось с каждым из 17 автономных сообществ Испании. Все, кроме одного проигнорировавшего запрос (Канарские Острова), откликнулись. Восемь из них подтвердили, что не выдали ни одного евро адресатам пособий. Это Астурия, Кантабрия, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Валенсия, Галисия, Мадрид и Мурсия. Ничего не смогли подтвердить и в автономной области Кастилия-Леон. Объяснения у всех были разные. Помощь должны были получить 40 000 человек из почти 170 000 украинских беженцев, прибывших в Испанию с начала конфликта.