Россия напомнила Словакии важный нюанс после слов об истребителях МиГ-29 для ВСУ
Посольство РФ напомнило, что передача Словакией советской и российской техники ВСУ незаконна
Передача Словакией Украине вооружения и военной техники (ВВТ) советского и российского производства незаконна, согласно подписанным между странами договорам. Об этом напомнили в Посольстве РФ в Братиславе в ответ на решение словацкого правительства направить ВСУ выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29 и ЗРК "Куб".
"Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя", — подчёркивается в официальном телеграм-канале дипмиссии.
Дипломаты назвали накачивание Украины военной техникой причиной затягивания конфликта.
А ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в одном из интервью заявил о "поставках первых зенитных ракетных комплексов Patriot" на Украину. Однако позже ведомству пришлось объясняться за это высказывание начальника — там заявили, что слова о получении Незалежной техники связаны с ошибкой при переводе.
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