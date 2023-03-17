Россия напомнила Словакии важный нюанс после слов об истребителях МиГ-29 для ВСУ

Передача Словакией Украине вооружения и военной техники (ВВТ) советского и российского производства незаконна, согласно подписанным между странами договорам. Об этом напомнили в Посольстве РФ в Братиславе в ответ на решение словацкого правительства направить ВСУ выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29 и ЗРК "Куб".

"Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя", — подчёркивается в официальном телеграм-канале дипмиссии.

Дипломаты назвали накачивание Украины военной техникой причиной затягивания конфликта.