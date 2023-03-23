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23 марта, 13:56

Словакия передала Украине первые истребители МиГ-29

Министр обороны Надь: Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

<p>Истребители МиГ-29. Обложка © Getty Images / Omar Marques</p>

Истребители МиГ-29. Обложка © Getty Images / Omar Marques

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Как напомнило информационное агентство ЧТК, всего партия будет состоять из 13 выведенных из состава национальных ВВС самолётов.

Информацию об этом подтвердил исполняющий обязанности главы Минобороны Словакии Ярослав Надь. На странице в социальной сети он написал, что "первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооружённым силам Украины". Вместе с этим он поблагодарил всех причастных в данному процессу и заверил, что остальные девять самолётов будут отправлены в ближайшие недели.

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Ранее сообщалось о том, что Братислава передаст Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитно-ракетных комплекса "Куб". Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах, которые будут отданы в дар. При этом компенсацию за них Братислава ожидает от США и Евросоюза.

Оксана Попова
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