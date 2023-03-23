Словакия передала Украине первые истребители МиГ-29

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Как напомнило информационное агентство ЧТК, всего партия будет состоять из 13 выведенных из состава национальных ВВС самолётов.

Информацию об этом подтвердил исполняющий обязанности главы Минобороны Словакии Ярослав Надь. На странице в социальной сети он написал, что "первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооружённым силам Украины". Вместе с этим он поблагодарил всех причастных в данному процессу и заверил, что остальные девять самолётов будут отправлены в ближайшие недели.