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27 марта, 08:01

Польша отказалась передавать Украине все свои истребители МиГ-29

Замглавы МИД Яблоньский: Польша не намерена передавать Украине сразу все свои МиГ-29

Польша не намерена передавать Украине сразу все свои советские истребители МиГ-29. Об этом заявил замглавы МИД страны Павел Яблоньский.

"Думаю, мы не будем отдавать всё. Точно не в одной партии", — сказал министр в эфире радиостанции RMF.

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Представитель Варшавы добавил, что процесс передачи боевых самолётов осуществляется в атмосфере секретности. Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборке.

"Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать это дело в секрете", — указал Яблоньский, заверив, что информацию о передаче самолётов вскоре обнародуют.

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов. На новости о грядущих поставках МиГов на Украину отреагировали в Госдуме РФ.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / GIANLUCA VANNICELLI

Иван Косицын
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