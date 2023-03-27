Польша отказалась передавать Украине все свои истребители МиГ-29
Замглавы МИД Яблоньский: Польша не намерена передавать Украине сразу все свои МиГ-29
Польша не намерена передавать Украине сразу все свои советские истребители МиГ-29. Об этом заявил замглавы МИД страны Павел Яблоньский.
"Думаю, мы не будем отдавать всё. Точно не в одной партии", — сказал министр в эфире радиостанции RMF.
Представитель Варшавы добавил, что процесс передачи боевых самолётов осуществляется в атмосфере секретности. Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборке.
"Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать это дело в секрете", — указал Яблоньский, заверив, что информацию о передаче самолётов вскоре обнародуют.
Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал поставку истребителей МиГ-29 Украине. Как указал глава государства, первая партия будет состоять из четырёх боевых самолётов. На новости о грядущих поставках МиГов на Украину отреагировали в Госдуме РФ.
ТАСС / Zuma / GIANLUCA VANNICELLI