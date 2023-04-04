Министр обороны Украины раскрыл, что попросил у Санта-Клауса

Министр обороны Незалежной Алексей Резников попросил у Санта-Клауса западные истребители. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

"Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолётов непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте", — написал Резников, отметив, что "дискуссия с партнёрами продолжается без пауз".