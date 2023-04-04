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4 апреля, 15:09

Министр обороны Украины раскрыл, что попросил у Санта-Клауса

Глава Минобороны Украины Резников попросил у Санта-Клауса западные самолёты

<p>Министр обороны Украины Алексей Резников. Обложка © Getty Images / Thomas Lohnes</p>

Министр обороны Украины Алексей Резников. Обложка © Getty Images / Thomas Lohnes

Министр обороны Незалежной Алексей Резников попросил у Санта-Клауса западные истребители. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

"Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолётов непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте", — написал Резников, отметив, что "дискуссия с партнёрами продолжается без пауз".

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В понедельник представитель президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач сообщил, что Варшава отправила Киеву несколько истребителей МиГ-29. При этом в конце марта замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что республика не намерена передавать Украине сразу все свои самолёты этой модели. А в МИД России жёстко отчитали Словакию за передачу Украине советских МиГ-29.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Никита Никонов
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