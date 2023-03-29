Что известно об истребителях Mirage 2000, которые могут передать Украине
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Передача этих машин обсуждается давно, однако до недавнего времени было не понятно, как именно эти истребители будут использоваться украинскими военными.
Истребитель Mirage 2000. Обложка © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto
Mirage 2000-9 — доработанный вариант базовой модификации истребителя, созданного в 70-х. Самолёт знаком широкому зрителю по фильму "Рыцари неба", а также по авиасимуляторам вроде War Thunder. В играх и симуляторах эта машина считается одной из топовых, однако в реальности всё не так радужно.
Поставки оружия на Украину: истребители Mirage 2000-9
27 марта издание Intelligence Online сообщило, что Киев может получить около 40 современных истребителей Mirage 2000-9, которые Франция планирует выкупить у ОАЭ. Если передача машин состоится, то "Миражи" попадут на Украину не раньше второй половины 2024-го — перед отправкой с них, предположительно, снимут всё потенциально секретное оборудование. Эти истребители могут прибыть в дополнение к почти двум десяткам истребителей МиГ-29, которые стране могут передать Польша и Словакия.
Сколько самолётов есть на Украине
Сейчас ВСУ располагают примерно 50 исправными истребителями МиГ-29 и Су-27. Новых машин этого типа на Украину не поставлялось, и оставшиеся лётные экземпляры постепенно либо теряются в воздушных боях, либо нуждаются в плановом ремонте и не могут быть подняты в небо.
Запад пытается решить эту проблему, но, как показывает практика, многие инициативы тонут в разногласиях партнёров по НАТО. Решение Франции может ускорить отправку истребителей Запада на Украину, однако после принятия решения могут начаться неожиданные трудности.
Прежде всего сложности будут связаны с логистикой — использование истребителей, спроектированных под аэродромы стран НАТО, может оказаться куда более сложным и дорогостоящим, чем ожидалось. По некоторым данным, качественное покрытие взлётно-посадочных полос, на которые могут садиться "Миражи", имеется только в гражданских аэропортах Украины. Если самолёты будут размещены там, взлётно-посадочные полосы могут стать законной военной целью для ракетного удара.
Mirage 2000: характеристики
Истребитель Mirage 2000. Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Dassault Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 70-х. С 1984-го по 2007-й был основным боевым самолётом ВВС Франции, затем ему на смену пришёл Dassault Rafale. Стоит на вооружении 10 стран, включая ОАЭ. Mirage 2000-9 (Mirage 2000-5 Mk 2) — вариант с обновлённой авионикой и улучшенными ударными характеристиками. В состав вооружения обновлённой машины входят управляемые ракеты MICA с тепловой головкой самонаведения и крылатая ракета SCALP EG / Storm Shadow.
Самолёт выполнен по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. От своих предшественников (Mirage III) самолёт унаследовал планёр с увеличенными внутренними объёмами для топлива и оборудования. Конструктивные особенности — развитая механизация крыла и широкое применение композитов.
Силовая установка представлена турбореактивным двухконтурным двигателем с форсажной камерой (ТРДДФ) SNECMA M53-P2. Максимальная скорость — 2340 км/ч.
Вооружение: две 30-миллиметровые пушки DEFA 554 с боекомплектом в 125 снарядов. У самолёта 9 точек подвески — 5 под фюзеляжем, 4 под крылом. Боевая нагрузка — 6,2 тонны. "Мираж" может нести до 4 ракет "воздух – земля", 4–6 ракет "воздух – воздух", 4 блока неуправляемых ракет, а также корректируемые и свободно падающие бомбы.
Однако для того, чтобы этот самолёт мог применять необходимое вооружение, французские ракеты и бомбы (или их аналоги из стран НАТО) необходимо размещать в непосредственной близости от стоянки истребителей. Если этот склад будет уничтожен, то истребители окажутся безоружны.
Mirage 2000 против Су-27 и Су-35
Если Mirage 2000-9 окажется в небе Украины, велика вероятность, что он встретится либо с Су-27, либо с Су-35.
Максимальная скорость Mirage 2000 — 2340 км/ч, Су-27 — 2125 км/ч, Су-35 — 2500 км/ч. По словам эксперта Романа Гусарова, есть более важные критерии для современного боя.
Пилот истребителя Су-35. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
— Лучше всего исходить из четырёх критериев: радар, радиус боевого применения — насколько хороши у него баки, как далеко этот самолёт может работать от базы и как много вооружения он может нести, — отметил главный редактор издания "Авиа.ru" Роман Гусаров.
Дальность обнаружения целей французского истребителя — около 100 километров. На Су-35 установлена РЛС с дальностью обнаружения целей 400 километров. Дальность обнаружения целей в истребителях Су-27 меньше и составляет всего 100 километров, однако в значительной степени эти машины используются для другого, а перехватом воздушных целей в основном занимаются Су-35.
По расходу топлива российский двигатель более экономичен, нежели французский ТРДДФ SNECMA M53-P2. Полный запас топлива во внутренних баках Су-27 позволяет ему находиться в воздухе до трёх часов. У Mirage 2000-9 этот показатель на порядок ниже. Соответственно, у Су-35 стоит более совершенный движок и запас топлива в баках больше, а значит, он ещё "круче" Mirage 2000. Известно также, что эффективность Mirage 2000 резко падает при удалении от базы.
Боевая нагрузка Mirage 2000-9 — 6,2 тонны на девяти узлах подвески. Боевая нагрузка Су-27 — 6 тонн на 10 узлах подвески, у Су-35 — 8 тонн на 12 узлах подвески. Российские ракеты "воздух – воздух" намного превосходят аналогичные французские К.550 как по углам целеуказания, так и по манёвренности. Ракеты большой дальности также превосходят те, что есть у Mirage 2000. Наконец, у "француза" нет высокоточного оружия, а Су-35 может нести от 3 до 6 подобных снарядов. Это повышает его ударную силу в разы.
По словам Гусарова, российские Су-35 — истребители класса 4++, которые за небольшим исключением могут составить конкуренцию самолётам пятого поколения. Mirage 2000-9 четвёртого поколения по сравнению с ними — "самолёт из прошлого".
— Су-35 — универсальные платформы, на которые можно навесить сколько угодно различного оборудования для выполнения различных задач. Тут тебе и истребитель, и штурмовик, и бомбардировщик. Вооружение такое же, как на пятом поколении, радары такие же, и радиус применения такой же, — отметил Гусаров.
Аэродромы Украины на карте
Истребители Mirage 2000. Фото © ТАСС / AP / Johnson Lai
По словам экспертов, одна из причин, по которой Украина не может получить Mirage 2000-9 здесь и сейчас, — отсутствие соответствующей инфраструктуры как для хранения лётной техники, так и для её обслуживания. Без специальных укрытий французские истребители запросто могут стать лёгкой мишенью для российского высокоточного оружия.
Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с Лайфом спрогнозировал, что Россия в перспективе может усилить работу высокоточным оружием по украинским аэродромам.
— Лучший вариант — ударить по объектам управления, по складам оружия и боеприпасов, по стоянкам самолётов, — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.
Маловероятно, что к моменту прибытия Mirage 2000 на Украину ситуация с аэродромами и наземной инфраструктурой кардинально изменится. Сложности с пилотированием и обслуживанием этих самолётов могут стать сильнейшим препятствием для их использования, а уничтожение первых истребителей в воздухе или на земле может привести к краху надежд, связанных с зарубежной военной техникой и её способностью "изменить правила игры" спецоперации на Украине.