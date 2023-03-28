Кто помог Украине доработать беспилотник "Стриж" для удара по России Оглавление Падение беспилотника Ту-141 "Стриж" в Тульской области Атаки украинских беспилотников: Туапсе, Ставрополь, Крым Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс": характеристики, скорость, дальность полёта Сколько на Украине беспилотников "Стриж" Комплекс РЭБ ВСУ не первый раз пытаются применить дроны-камикадзе. Практически все они либо падают, либо сбиваются. По словам экспертов, дорабатывать такие дроны Украине активно помогают некоторые страны Запада. 46487 46487 Ту-141 "Стриж". Обложка © Twitter / EllGree

Сбитый под Тулой украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" — не первый дрон этого типа, перехваченный и уничтоженный ВС РФ. Украина располагает несколькими сотнями таких советских дронов-разведчиков. С 2014-го Киев активно занимается их модернизацией, но только в прошлом году ВСУ стали использовать их для атак.

Падение беспилотника Ту-141 "Стриж" в Тульской области

26 марта в Тульской области был сбит украинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начинённый взрывчаткой. По данным Минобороны, система навигации дрона была нейтрализована комплексом РЭБ "Поле-21" из местной группировки российских средств ПВО, из-за чего дрон потерял ориентацию и был сбит в районе Киреевска Тульской области. По уточнённым данным, взрыв повредил десять частных домов. Трёх человек ранило, но сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам военных специалистов, дроны Ту-141 состоят исключительно на вооружении ВСУ и ни в каких других армиях их нет. С их помощью украинские военные пытаются атаковать объекты инфраструктуры, а также используют для прощупывания российской ПВО.

Атаки украинских беспилотников: Туапсе, Ставрополь, Крым

Первый эпизод с применением ВСУ беспилотника Ту-141 после начала СВО был зафиксирован под Херсоном — 8 марта 2022-го его сбили местные расчёты ПВО.

Через три дня такой же БПЛА сбили в небе над Крымом. 29 июня 2022 года "Стриж" был уничтожен российскими военными под Курском. В сентябре 2022-го "Стриж" упал в Ставропольском крае — между сёлами Кендже-Кулак и Шарахалсун. По словам экспертов, у ВСУ есть определённый план и варьирование тактики для применения таких дронов.

— Если говорить про предыдущие эпизоды, то там беспилотники шли к цели в автоматическом режиме. В атаке на Тулу, скорее всего, было ручное управление, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс": характеристики, скорость, дальность полёта

Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс" — многоразовые советские оперативно-тактические беспилотники, разработанные в КБ Туполева в 70-х. У них разные габариты, дальность действия, полезная нагрузка. "Стриж" может пролететь в одну сторону без дозаправки одну тысячу километров, "Рейс" — всего 180.

Изначально дроны предназначались для разведки позиций вероятного противника. В 2014-м на Украине начались работы по модернизации беспилотников, но они касались исключительно разведывательных характеристик. Однако переоборудование дронов под использование датчиков GPS производилось, скорее всего, уже тогда.

После начала спецоперации на Украине ВСУ стали использовать их как дроны-камикадзе для провокаций на территории РФ и для сбора данных о местных системах ПВО. По словам экспертов, после небольшой доработки "Стрижи" и "Рейсы" превращается из "разведчиков" в "террористов".

— У "Стрижа" есть полезная нагрузка. Он должен был возить фотоаппаратуру. Плюс у него стоял старый советский маршрутизатор, который тоже весит немало. Современные технологии позволяют разместить авиационную аппаратуру меньшего веса. Это блок GPS. Всё остальное они заполняют взрывчатым веществом, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По некоторым данным, с 2015 года в программе по модернизации Ту-141 и Ту-143 участвуют представители американских компаний Raytheon и Lockheed Martin. Системами GPS украинские беспилотники сначала оборудовали из готовых поставляемых комплектов, а с 2022 года модернизация, предположительно, проходит на Харьковском авиационном заводе при активном участии специалистов из США. Также появлялась информация, что часть "Стрижей" и "Рейсов" ещё до начала СВО на Украине переоборудовалась под высокоточное оружие американскими инженерами на базе ВВС США "Рамштайн". По предварительным данным, там могло находиться около 50 модернизированных "Стрижей" и "Рейсов".

Сколько на Украине беспилотников "Стриж"

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, помимо "тестирования" российской ПВО Киев ставит перед собой задачу по совершенствованию управления своими беспилотниками. Однако здесь предел очевиден.

— Скажем так, противник будет совершенствовать их до тех пор, пока у него эти "Стрижи" и "Рейсы" не закончатся, — добавил Леонков.

В СССР были сделаны 152 единицы Ту-141 "Стриж" и 950 Ту-143 "Рейс". По некоторым данным, в распоряжении украинских военных после распада СССР могло остаться от 250 до 300 единиц такой техники суммарно.

— Возможно, на руках у ВСУ находится около сотни дронов. Проблема в том, что нам с 2014-го недоступна статистика по украинским беспилотникам. Мы руководствуемся теми данными, что поступали с 2008-го по 2014-й, когда у нас были нормальные отношения с Украиной. Цифры приблизительные, но ясно, что ресурс у ВСУ ограничен. Плюс не исключено, что они могут из нескольких неисправных "Стрижей" делать один исправный, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Комплекс РЭБ

Работа боевых расчётов комплекса радиоэлектронной борьбы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Как уже говорилось вначале, украинский беспилотник под Тулой был перехвачен одним из новых российских комплексов РЭБ. Этот комплекс поступил на вооружение несколько лет назад.

— Почему по нему сработал комплекс РЭБ? Беспилотником, вероятно, управляли через спутниковый канал и использовали для управления GPS. То есть маршрут проложили так, чтобы по данным их радиотехнической разведки обойти все наши комплексы ПВО. Но тут сработала засада: комплекс РЭБ выполнил свою задачу, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Основная информация о системе РЭБ засекречена. Известно, что она может создавать мощные помехи и нарушать работу спутниковых навигационных систем в летательных аппаратах. Предположительно, в случае со "Стрижом", сбитым под Тулой, включение комплекса РЭБ повлияло на функционирование GPS.

Из всего этого можно сделать вывод, что на любое действие Киева есть противодействие. А все сбитые беспилотники будут отправляться российским специалистам для изучения либо в музеи трофейной техники.

Авторы Евгений Самарин