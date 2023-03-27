Выжившая при взрыве беспилотника под Тулой: "Страшно, ребята!"

Жители Киреевска рассказали Лайфу о том, что они пережили, когда прогремел взрыв украинского беспилотника Ту-141 "Стриж" над городом. В расположенных рядом домах вылетели стёкла. Заборы из профлиста выгнулись, не выдержав давления ударной волны. В стенах образовались трещины. Округу засыпало обломками "Стрижа".

Жители Киреевска рассказывают о последствиях взрыва украинского беспилотника. Видео © LiFE

"Стёкла, получается, выбило в доме. Крыша у нас помялась. Сбоку дома треснуло. По швам пошёл и с другой стороны у нас: два стекла выбило. Хлопок был такой. У меня дети спали. Проснулись — начали плакать. Мы выбежали, смотрим — у людей стёкла валяются", — рассказал житель Киреевска Дмитрий.

"Страшно, ребят. Потому что я сидела в доме, неожиданно так. И как-то попадали картины у меня со стены. Просто от удара — видимо, волна. Всё вот это вот волна какая-то. Я не поняла даже, оглушило, кажется, меня", — описала свои ощущения жительница Киреевска Ирина.