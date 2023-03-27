Выжившая при взрыве беспилотника под Тулой: "Страшно, ребята!"
Жители Киреевска рассказали о последствиях взрыва украинского беспилотника
Жители Киреевска рассказали Лайфу о том, что они пережили, когда прогремел взрыв украинского беспилотника Ту-141 "Стриж" над городом. В расположенных рядом домах вылетели стёкла. Заборы из профлиста выгнулись, не выдержав давления ударной волны. В стенах образовались трещины. Округу засыпало обломками "Стрижа".
Жители Киреевска рассказывают о последствиях взрыва украинского беспилотника. Видео © LiFE
"Стёкла, получается, выбило в доме. Крыша у нас помялась. Сбоку дома треснуло. По швам пошёл и с другой стороны у нас: два стекла выбило. Хлопок был такой. У меня дети спали. Проснулись — начали плакать. Мы выбежали, смотрим — у людей стёкла валяются", — рассказал житель Киреевска Дмитрий.
"Страшно, ребят. Потому что я сидела в доме, неожиданно так. И как-то попадали картины у меня со стены. Просто от удара — видимо, волна. Всё вот это вот волна какая-то. Я не поняла даже, оглушило, кажется, меня", — описала свои ощущения жительница Киреевска Ирина.
По словам местных жителей, найденные на участке куски "Стрижа" они отдали правоохранителям.
Напомним, днём 26 марта в Киреевске прогремел взрыв. По последним данным, пострадало три человека. Вечером Минобороны РФ сообщило, что киевский режим осуществил попытку атаковать Тульскую область беспилотником типа "Стриж". Советский дрон был сбит российскими средствами РЭБ.
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