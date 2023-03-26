Пострадавшим при взрыве беспилотника под Тулой выплатят компенсации

Власти Тульской области объявили о решении выплатить компенсации тем, кто пострадал при взрыве беспилотника в Киреевске. Им выделят по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона.

"Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы властей региона.

Согласно уточнённым данным, повреждения получили десять частных домов. Три человека были ранены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Губернатор Алексей Дюмин поручил тем, кто лишился жилья, выдать сертификат на приобретение нового. А нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного млн рублей.

"В соответствии с Указом Президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", — рассказали в правительстве Тульской области.