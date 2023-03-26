Пострадавшим при взрыве беспилотника под Тулой выплатят компенсации
Власти Тульской области объявили о решении выплатить компенсации тем, кто пострадал при взрыве беспилотника в Киреевске. Им выделят по 100 тысяч рублей, сообщило правительство региона.
"Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы властей региона.
Согласно уточнённым данным, повреждения получили десять частных домов. Три человека были ранены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Губернатор Алексей Дюмин поручил тем, кто лишился жилья, выдать сертификат на приобретение нового. А нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного млн рублей.
"В соответствии с Указом Президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", — рассказали в правительстве Тульской области.
Напомним, сегодня днём в Киреевске в Тульской области прогремел взрыв. У многих жителей от ударной волны тряслись окна в домах и выбило стёкла. Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако позже это число возросло до трёх. Вечером Минобороны РФ заявило, что киевский режим попытался атаковать Тульскую область беспилотником типа "Стриж". Советский дрон был сбит российскими средствами РЭБ.
LiFE