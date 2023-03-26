Жительница Тульской области рассказала, что беспилотник взорвался яркой вспышкой в небе

Взрыв беспилотника в Тульской области произошёл на глазах у местных жителей. Свидетельница произошедшего Анжелика рассказала Лайфу, что летательный аппарат взорвался яркой вспышкой в небе.

Один из очевидцев — Анжелика — рассказала Лайфу о взрыве беспилотника в Тульской области. Видео © LIFE

"Взрыв в небе произошёл на наших глазах. Мы стояли — и в небе озарение, всё это мы видели. И потом хлопок... такой хлопок, что машина рядом с нами аж подпрыгнула", — отметила она, предположив, что беспилотник могли сбить.

Обломки разлетелись в разные стороны, от падения одного из них образовалась огромная воронка. Сразу после взрыва женщина вместе с другими жителями побежала на помощь. По словам Анжелики, в домах, рядом с которыми упали обломки, пострадавших не было. При этом в одном из них были девушка с парнем, которые сильно испугались и не понимали, что произошло.

"Девушка даже сидела, она не могла встать, она не вставала, она в шоке была. Она говорит: "Что, газ взорвался?" Я ей говорю: "Сиди спокойненько, сиди, сиди, всё хорошо", — добавила Анжелика.

По её мнению, молодая пара родилась в рубашке, так как часть обломков упала в трёх метрах от дома. Лайф писал, что число пострадавших возросло до трёх. Двое из них — 20-летний Павел Г. и 16-летняя Александра В. — доставлены в Новомосковскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными порезами.