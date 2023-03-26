Стало известно, какой беспилотник упал в Тульской области
Источник: Взорвавшимся в Тульской области беспилотником оказался Ту-141 "Стриж"
Последствия взрыва дрона в Тульской области. Фото © VK / Татьяна Чебакова
В Киреевске Тульской области, предположительно, взорвался начинённый взрывчаткой Ту-141 "Стриж". Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.
Момент взрыва в Киреевске Тульской области. Видео © LIFE
Момент взрыва слышен на видео, которое сняла камера уличного видеонаблюдения неподалёку от места происшествия. Известно, что точно такой же "Стриж" взорвался в лесу под Калугой в начале февраля.
Ранее Лайф писал о том, что в Киреевске Тульской области произошёл мощный взрыв в результате падения беспилотного летательного аппарата. Пострадало два человека, в окнах домов местных жителей оказались выбиты окна.