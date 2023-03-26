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26 марта, 13:48
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Стало известно, какой беспилотник упал в Тульской области

Источник: Взорвавшимся в Тульской области беспилотником оказался Ту-141 "Стриж"

<p>Последствия взрыва дрона в Тульской области. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id169788748" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Татьяна Чебакова</a></p>

Последствия взрыва дрона в Тульской области. Фото © VK / Татьяна Чебакова

В Киреевске Тульской области, предположительно, взорвался начинённый взрывчаткой Ту-141 "Стриж". Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.

Момент взрыва в Киреевске Тульской области. Видео © LIFE

Момент взрыва слышен на видео, которое сняла камера уличного видеонаблюдения неподалёку от места происшествия. Известно, что точно такой же "Стриж" взорвался в лесу под Калугой в начале февраля.

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Ранее Лайф писал о том, что в Киреевске Тульской области произошёл мощный взрыв в результате падения беспилотного летательного аппарата. Пострадало два человека, в окнах домов местных жителей оказались выбиты окна.

Илья Суриков
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