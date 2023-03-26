Стало известно, какой беспилотник упал в Тульской области

В Киреевске Тульской области, предположительно, взорвался начинённый взрывчаткой Ту-141 "Стриж". Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.

Момент взрыва в Киреевске Тульской области. Видео © LIFE

Момент взрыва слышен на видео, которое сняла камера уличного видеонаблюдения неподалёку от места происшествия. Известно, что точно такой же "Стриж" взорвался в лесу под Калугой в начале февраля.