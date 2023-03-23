Джон Кирби назвал "идиотом" российского пилота Су-27, перехватившего дрон MQ-9
Вашингтон оскорблён решением Минобороны России наградить российских пилотов за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Это [вручение ордена] оскорбительно. <...> Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску. В лучшем случае он просто идиот", — заявил Кирби.
Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу наградил орденом Мужества лётчиков Су-27, перехвативших беспилотник США у Крыма. Напомним, 14 марта американский дрон MQ-9 Reaper рухнул в Чёрное море. Власти США заявляли, что всему виной действия российских Су-27, однако лётчики бортовое вооружение не применяли и с аппаратом в контакт не вступали, маневрированием вынудив его сменить курс, в результате чего дрон упал в воду.
Getty Images / Ethan Miller