МО РФ: Беспилотник США упал в Чёрное море из-за резкого маневрирования

Американский беспилотник MQ-9 упал в Чёрное море из-за резкого маневрирования, истребители РФ не применяли вооружение. Об этом заявили в Минобороны России, отметив, что утром 14 марта аппарат нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, который был установлен в целях проведения СВО и доведён до всех международных пользователей.

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 09:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом. Позже они благополучно вернулись на аэродром базирования.