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14 марта, 18:41

Госдеп США вызовет посла РФ из-за инцидента с беспилотником

Госдепартамент США вызывает посла РФ Анатолия Антонова в связи с инцидентом с американским беспилотником над Чёрным морем. Об этом сообщил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы вызываем российского посла в Госдепартамент, где направим соответствующий сигнал. В Москве посол Лиз Трейси передала этот сигнал МИД России", — сказал он.

Прайс отметил, что Антонова вызовут в дипведомство во второй половине дня по местному времени. Он также добавил, что США довели до сведения союзников и партнёров информацию о перехвате российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата над Чёрным морем.

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Напомним, командование ВС США сообщило о крушении американского беспилотника над Чёрным морем. В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден уже в курсе инцидента.

Обложка ©

Shutterstock/ Sorbis

Варвара Романова
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