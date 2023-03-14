Госдеп США вызовет посла РФ из-за инцидента с беспилотником
Госдепартамент США вызывает посла РФ Анатолия Антонова в связи с инцидентом с американским беспилотником над Чёрным морем. Об этом сообщил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Мы вызываем российского посла в Госдепартамент, где направим соответствующий сигнал. В Москве посол Лиз Трейси передала этот сигнал МИД России", — сказал он.
Прайс отметил, что Антонова вызовут в дипведомство во второй половине дня по местному времени. Он также добавил, что США довели до сведения союзников и партнёров информацию о перехвате российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата над Чёрным морем.
Напомним, командование ВС США сообщило о крушении американского беспилотника над Чёрным морем. В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден уже в курсе инцидента.
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