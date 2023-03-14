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14 марта, 16:06

Байден выступил на военной базе и шокировал моряков странным вопросом

Президент США Байден усомнился, что является главнокомандующим ВМС страны

80-летний президент США Джозеф Байден в очередной раз оправдал прозвище "Джо Деменцио" во время выступления на военной базе Point Loma в Калифорнии. Политик засомневался, является ли он главнокомандующим вооружённых сил страны, сообщает РИА "Новости".

"Вы нас слышите? Я вижу там их всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я же их главнокомандующий, правильно?" спросил Байден, обращаясь к экипажу линкора "Миссури".

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Ранее Байден, наконец, раскрыл, с каким человеком-невидимкой он постоянно здоровается. Американский лидер признался, что постоянно ищет "президента США", чтобы поприветствовать его, забыв о том, что данный пост занимает он сам.

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ТАСС / AP / Leon Neal

Марина Калегина
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