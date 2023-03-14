Байден выступил на военной базе и шокировал моряков странным вопросом
Президент США Байден усомнился, что является главнокомандующим ВМС страны
80-летний президент США Джозеф Байден в очередной раз оправдал прозвище "Джо Деменцио" во время выступления на военной базе Point Loma в Калифорнии. Политик засомневался, является ли он главнокомандующим вооружённых сил страны, сообщает РИА "Новости".
"Вы нас слышите? Я вижу там их всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я же их главнокомандующий, правильно?" — спросил Байден, обращаясь к экипажу линкора "Миссури".
Ранее Байден, наконец, раскрыл, с каким человеком-невидимкой он постоянно здоровается. Американский лидер признался, что постоянно ищет "президента США", чтобы поприветствовать его, забыв о том, что данный пост занимает он сам.
ТАСС / AP / Leon Neal