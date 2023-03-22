В МИД РФ заявили о готовности "ответить всеми средствами" на агрессию США

Россия готова защищаться от агрессивных выпадов США всеми доступными средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он оценил предложение конгрессмена Линдси Грэма сбивать летательные аппараты Москвы, приближающиеся к американским в международном воздушном пространстве.

Дипломат уверен, что подобные заявления стоит воспринимать всерьёз, ведь они отражают готовность сделать всё возможное, чтобы нанести России урон во всех сферах, включая военную.

"Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что Россия готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в её распоряжении средствами", — заявил Рябков в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".