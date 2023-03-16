Антонов: Атака на самолёт России стала бы объявлением войны

Намеренное нападение на российский самолёт в нейтральном воздушном пространстве могло бы стать открытым объявлением войны ядерной державе. Об этом предупредил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал слова некоторых американских законодателей, в числе которых Линдси Грэм, призвавших сбивать российские самолёты, если те пойдут на сближение с военно-воздушной техникой Штатов.

"Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Кроме того, он напомнил, что намеренное нападение на самолёт из России в нейтральном воздушном пространстве — это преступление по международному праву. Антонов предупредил, что вооружённое столкновение между Россией и США разительно бы отличалось от прокси-войны, которую американцы удалённо ведут на Украине против РФ.

"Намеренное нападение на российский самолёт в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", — сказал Антонов.