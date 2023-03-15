Посол Антонов после инцидента с дроном предостерёг США от вторжения в акваторию России
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на встрече в Госдепартаменте США после инцидента с американским беспилотником в Чёрном море заявил, что Россия "не допустит, чтобы кто-то прорывался в её акваторию". Глава дипмиссии сообщил, что предостерёг коллег из Соединённых Штатов от таких действий.
"То же самое я говорил раньше в отношении американских ВМС или ВВС, которые частенько проверяют и пытаются просветить ПВО России, посмотреть, где есть уязвимости, прощупать, где мы готовы к отражению возможной атаки или у нас есть какая-то слабина. Я предостерёг от таких действий, сказал, что мы и дальше не допустим того, чтобы кто-то прорывался в акваторию, которая принадлежит Российской Федерации", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-1".
Посол добавил, что разговор с заместителем госсекретаря Карен Донфрид продолжался полчаса. 15 минут дипломаты говорили об инциденте с БПЛА, ещё столько же — об озабоченностях РФ в отношении различных аспектов деятельности США. Беседа прошла спокойно, отметил Антонов, предположив, что американская коллега просто зачитала тот документ, который был у неё перед глазами. При этом он подчеркнул, что отверг любые обвинения американской стороны в отношении ВС РФ.
Как сообщал Лайф, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы истребитель Су-27 задел пропеллер разведывательно-ударного дрона. Позже в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле БПЛА рухнул в воду из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего аппарата. Тем временем секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия намерена вытащить разбившийся дрон.
ТАСС / AP / Patrick Semansky