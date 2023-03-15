Посол Антонов после инцидента с дроном предостерёг США от вторжения в акваторию России

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на встрече в Госдепартаменте США после инцидента с американским беспилотником в Чёрном море заявил, что Россия "не допустит, чтобы кто-то прорывался в её акваторию". Глава дипмиссии сообщил, что предостерёг коллег из Соединённых Штатов от таких действий.

"То же самое я говорил раньше в отношении американских ВМС или ВВС, которые частенько проверяют и пытаются просветить ПВО России, посмотреть, где есть уязвимости, прощупать, где мы готовы к отражению возможной атаки или у нас есть какая-то слабина. Я предостерёг от таких действий, сказал, что мы и дальше не допустим того, чтобы кто-то прорывался в акваторию, которая принадлежит Российской Федерации", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия-1".