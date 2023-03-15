В США заговорили о возможном прекращении помощи Украине после инцидента с беспилотником

По его данным, бывший президент Америки Дональд Трамп и вероятный претендент на пост лидера страны от Республиканской партии Рон Десантис уверены в том, что поддержка Украины может оказаться под угрозой, если они придут в Белый дом. А инцидент с беспилотником вообще стал шагом в направлении "сценария, которого все боялись", то есть прямого столкновения между американскими и российскими войсками.