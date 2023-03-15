В США заговорили о возможном прекращении помощи Украине после инцидента с беспилотником
CNN: Крушение БПЛА МQ-9 в Чёрном море может изменить в США мнение о поддержке Украины
Крушение американского беспилотника MQ-9 в Чёрном море может изменить в США мнение относительно помощи Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, бывший президент Америки Дональд Трамп и вероятный претендент на пост лидера страны от Республиканской партии Рон Десантис уверены в том, что поддержка Украины может оказаться под угрозой, если они придут в Белый дом. А инцидент с беспилотником вообще стал шагом в направлении "сценария, которого все боялись", то есть прямого столкновения между американскими и российскими войсками.
"[После инцидента с беспилотником] предупреждения Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, скорее всего, получат ещё большую поддержку", — говорится в публикации.
Напомним, во вторник, 14 марта, в США заявили, что американский дрон упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков. Там отметили, что истребитель Су-27 задел пропеллер БПЛА. В Минобороны РФ указали, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп США, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию России". Также Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Предварительно, на беспилотнике не было вооружения.
Wikipedia / Leslie Pratt