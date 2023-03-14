Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем
Полёт американского беспилотника над Чёрным морем на фоне российской военной спецоперации на Украине — это провокация. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов после посещения Госдепартамента, куда его вызвали из-за инцидента у берегов Крыма.
Антонов подчеркнул, что американский беспилотник летел с выключенными транспондерами, которые позволяют идентифицировать воздушное судно. Причём дрон вошёл в зону специальной военной операции, о формировании которой Москва сообщала по международным каналам.
"Мы, Россия, предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то определённым действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме", — приводит ТАСС слова Антонова.
Дипломат пояснил, что на встрече помощник госсекретаря выразила ему обеспокоенность в связи с инцидентом над Чёрным морем. Антонов же подчеркнул, что Россия там не применяла силу: "не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями".
Посол добавил, что Москва не стремится к конфронтации с США, добивается прагматичного сотрудничества. При этом американским самолётам и кораблям нечего делать вблизи российских границ.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра.
Посольство РФ в США