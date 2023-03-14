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14 марта, 20:12

Пентагон отказался раскрыть, было ли на упавшем беспилотнике оружие

Пентагон отказался уточнять, было ли оружие на американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который упал в Чёрное море после инцидента с российскими Су-27. Отвечать на соответствующий вопрос журналистов отказался официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

"Я не намерен вдаваться в детали характеристик данного воздушного судна", — сказал он в ходе регулярного брифинга.

Райден добавил, что представители Пентагона, как и его глава Ллойд Остин, не выходили на связь с российской стороной после этого инцидента.

"Насколько мне известно, таких контактов не состоялось", — отметил Райден.

По его информации, российские военные якобы не пытались поднять из воды упавший беспилотник. На вопрос о том, есть ли такие планы у Пентагона, он отвечать тоже отказался.

Госдеп США вызовет посла РФ из-за инцидента с беспилотником

Госдеп США вызовет посла РФ из-за инцидента с беспилотником

Напомним, ранее сегодня в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков — будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла вызвали в Госдеп США из-за случившегося.

Обложка ©

Zuma / TASS

Андрей Григорьев
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