Пентагон отказался раскрыть, было ли на упавшем беспилотнике оружие

Пентагон отказался уточнять, было ли оружие на американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который упал в Чёрное море после инцидента с российскими Су-27. Отвечать на соответствующий вопрос журналистов отказался официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

"Я не намерен вдаваться в детали характеристик данного воздушного судна", — сказал он в ходе регулярного брифинга.

Райден добавил, что представители Пентагона, как и его глава Ллойд Остин, не выходили на связь с российской стороной после этого инцидента.

"Насколько мне известно, таких контактов не состоялось", — отметил Райден.

По его информации, российские военные якобы не пытались поднять из воды упавший беспилотник. На вопрос о том, есть ли такие планы у Пентагона, он отвечать тоже отказался.