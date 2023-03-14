Пентагон отказался раскрыть, было ли на упавшем беспилотнике оружие
Пентагон отказался уточнять, было ли оружие на американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который упал в Чёрное море после инцидента с российскими Су-27. Отвечать на соответствующий вопрос журналистов отказался официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.
"Я не намерен вдаваться в детали характеристик данного воздушного судна", — сказал он в ходе регулярного брифинга.
Райден добавил, что представители Пентагона, как и его глава Ллойд Остин, не выходили на связь с российской стороной после этого инцидента.
"Насколько мне известно, таких контактов не состоялось", — отметил Райден.
По его информации, российские военные якобы не пытались поднять из воды упавший беспилотник. На вопрос о том, есть ли такие планы у Пентагона, он отвечать тоже отказался.
Напомним, ранее сегодня в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков — будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла вызвали в Госдеп США из-за случившегося.
Zuma / TASS