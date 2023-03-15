Американские СМИ узнали подробности крушения беспилотника США в Чёрное море
NYT: На упавшем в Чёрное море беспилотнике США не было оружия
Беспилотник MQ-9 Reaper. Фото © Flickr / joncutrer
Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который был перехвачен российскими истребителями Су-27 над Чёрным морем, не имел оружия на борту. Об этом пишет газета New York Timws со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"Хотя дроны, известные как Reaper, способны нести ракеты Hellfire, этот аппарат не был вооружён и осуществлял разведывательную миссию в 75 милях (около 120 км. – Прим. ред.) к юго-западу от Крыма", — говорится в статье.
Представитель Пентагона пояснял, что дрон утром 14 марта взлетел с авиабазы на территории Румынии и отправился к Чёрному морю. Обычно подобные разведывательные миссии длятся 9-10 часов.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США и там выразили протест. Однако по словам Анатолия Антонова, встреча прошла конструктивно.