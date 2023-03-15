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15 марта, 09:46

Американский телеканал смоделировал обстоятельства падения беспилотника MQ-9 Reaper

Американский телеканал CBS представил смоделированную версию крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

Американский телеканал смоделировал видео с падением беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Видео © YouTube / CBS Evening News

Судя по видео, БПЛА оказался рядом с российским самолётом Су-27. Затем последний пошёл на снижение и снова поднялся, не коснувшись беспилотника. После этого БПЛА упал, потеряв управление из-за маневрирования.

Упавший в Чёрное море беспилотник США MQ-9 Reaper с начала марта совершил 30 полётов в регионе

Упавший в Чёрное море беспилотник США MQ-9 Reaper с начала марта совершил 30 полётов в регионе

Напомним, во вторник, 14 марта, в США заявили, что американский дрон упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков. Там отметили, что истребитель Су-27 задел пропеллер БПЛА. В Минобороны РФ указали, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп США, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию России". Также Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Предварительно, на беспилотнике не было вооружения.

Обложка ©

YouTube / CBS Evening News

Илья Суриков
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