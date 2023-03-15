Упавший в Чёрное море беспилотник США MQ-9 Reaper с начала марта совершил 30 полётов в регионе
Американский беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Getty Images / Isaac Brekken
Американский модульный разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, упавший накануне в Чёрное море, только 14 марта совершил четыре полёта в нейтральных водах, а с начала месяца — около 30. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, БПЛА нарушил порядок использования воздушного пространства РФ по двум пунктам: ж) использование воздушного пространства запретной зоны, зоны ограничения полётов без разрешения и д) несоблюдение установленных временного и местного режимов.
Напомним, во вторник в США заявили, что американский дрон упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы истребитель Су-27 задел пропеллер БПЛА. В Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. В связи с инцидентом посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп США. Глава российской дипмиссии "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию России". Также Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Пентагон отказался раскрыть, было ли на упавшем дроне оружие, однако, по данным New York Times, он летел пустой.