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15 марта, 12:02

В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА

Кирби: США пока не достали из Чёрного моря обломки БПЛА и вряд ли смогут это сделать

США пока не достали из Чёрного моря обломки американского беспилотника MQ-9, который был перехвачен российскими истребителями Су-27 над Чёрным морем, и вряд ли смогут это сделать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не уверен, что мы сможем достать его", — сказал он в эфире телеканала CNN.

При этом ранее Кирби говорил, что США будут делать всё возможное для того, чтобы обломки дрона не попали в чужие руки. Так он ответил на вопрос относительно того, могут ли российские военные получить доступ к утонувшему беспилотнику.

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Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы".

Обложка ©

Flickr / joncutrer

Наталья Исакова
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