В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА

США пока не достали из Чёрного моря обломки американского беспилотника MQ-9, который был перехвачен российскими истребителями Су-27 над Чёрным морем, и вряд ли смогут это сделать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не уверен, что мы сможем достать его", — сказал он в эфире телеканала CNN.

При этом ранее Кирби говорил, что США будут делать всё возможное для того, чтобы обломки дрона не попали в чужие руки. Так он ответил на вопрос относительно того, могут ли российские военные получить доступ к утонувшему беспилотнику.