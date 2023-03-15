В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА
Кирби: США пока не достали из Чёрного моря обломки БПЛА и вряд ли смогут это сделать
США пока не достали из Чёрного моря обломки американского беспилотника MQ-9, который был перехвачен российскими истребителями Су-27 над Чёрным морем, и вряд ли смогут это сделать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я не уверен, что мы сможем достать его", — сказал он в эфире телеканала CNN.
При этом ранее Кирби говорил, что США будут делать всё возможное для того, чтобы обломки дрона не попали в чужие руки. Так он ответил на вопрос относительно того, могут ли российские военные получить доступ к утонувшему беспилотнику.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы".
Flickr / joncutrer