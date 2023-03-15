Белый дом: США приняли меры, чтобы обломки БПЛА не попали в чужие руки

США сделали всё возможное, чтобы обломки американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 не попали в чужие руки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он ответил вопрос относительно того, могут ли российские военные получить доступ к обломкам БПЛА в Чёрном море.

"Не слишком вдаваясь в подробности, я могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США", — сообщил Кирби в эфире телекомпании CNN.

Он подчеркнул, что "разумеется", США не хотят, чтобы обломки американского БПЛА оказались в распоряжении какой-то другой страны.