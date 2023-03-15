Нарышкин — об инциденте с БПЛА: США ведут активную разведку у границ России

США очень активно ведут разведку, применяя для этого все возможные средства, однако России знает все их цели. Об этом журналистам заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя информацию о крушении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

Глава СВР Нарышкин: США очень активно ведут разведку, используя все средства. Видео © LIFE

"Очень активно (США ведут разведку. — прим. Лайфа), используя все средства космической, визуальной и радиоразведки. Как мы противодействуем? Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев, и стараемся выявить те объекты, которые для них представляют наибольший интерес", — отметил Нарышкин.

При этом он не стал комментировать информацию о возможном наличии на борту беспилотника оружия.