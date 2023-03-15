Россия намерена достать обломки американского беспилотника со дна Чёрного моря
Патрушев: РФ намерена достать обломки американского беспилотника, упавшего в Чёрное море
Россия намерена достать обломки американского беспилотника MQ-9, который упал в Чёрное море. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо… И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", — отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
По словам Патрушева, Вашингтон постоянно уверяет, что не участвует в военных действиях против России, однако инцидент с беспилотником показывает обратное.
Лайф напоминает, что 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы". При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.