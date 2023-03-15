Глава Пентагона Остин: США продолжат летать там, где позволяет международное право

Американские БПЛА будут летать там, где позволяет международное право. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на онлайн-заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине, комментируя инцидент с рухнувшим в Чёрное море беспилотником MQ-9.

"Не заблуждайтесь, Соединённые Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полёты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально", — сказал он.

Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы". При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА.