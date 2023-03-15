Почему США устроили истерику из-за крушения беспилотника MQ-9 в Чёрном море Оглавление Крушение беспилотника над Чёрным морем MQ-9 Reaper: характеристики, вооружение Беспилотники США над Чёрным морем Какие беспилотники есть у США Беспилотники США и раньше летали над нейтральными водами Чёрного моря, однако теперь эта практика может быть пересмотрена. 117735 117735 Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Getty Images / Ethan Miller

Крушение беспилотника над Чёрным морем

14 марта в небе над Чёрным морем к западу от Крыма потерял управление и упал в воду американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец"). Сообщается, изначально БЛА летел с выключенной системой опознавания и вошёл в зону, закрытую для полётов в связи с проведением Россией специальной военной операции.

Согласно версии европейского командования ВС США, MQ-9 Reaper упал после столкновения с российским истребителем Су-27. ВВС США обвинили российских пилотов в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях". По мнению американцев, Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9, после чего у него был повреждён пропеллер, что и стало причиной его падения. При этом, по версии американцев, беспилотник-разведчик кружил над международной территорией и не нарушал границы.

По сообщению Минобороны РФ, разведывательный дрон США упал в Чёрное море из-за резкого маневрирования, а поднятые на перехват российские истребители с ним в контакт не вступали и оружия не применяли.

— Летал, летал и долетался. Американцы говорят, что, мол, сбили хулиганы русские. На самом деле сдули реактивной струёй. Правила надо знать воздушного движения у российских границ, — прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что целью американского дрона в Чёрном море было вскрытие расположения систем ПВО и других военных объектов России.

MQ-9 Reaper: характеристики, вооружение

15 марта появилось видео пролёта Су-27 около американского беспилотника MQ-9. Там показан угол обзора пилота Су-27 при пролёте над низкоскоростной целью. В этот же день канал CBS смоделировал падение американского дрона MQ-9 Reaper в Чёрное море. На записи можно увидеть два пролетающих над морем объекта — Су-27 и MQ-9 Reaper. На определённом этапе российский самолёт снижается ближе к воде, после чего снова взлетает вверх. Затем видно, что после совершённого истребителем манёвра MQ-9 Reaper переворачивается и падает.

"Мрачный жнец" предназначен для сбора разведданных и поражения динамических целей. Система состоит из БПЛА, наземной станции управления, линии связи Predator Primary Satellite Link, а также систем поддержки и команды операторов (туда входят пилот и военный член экипажа, управляющий датчиками и вооружением). MQ-9 Reaper — потенциальный носитель ракет "воздух – земля" AGM-114 Hellfire, бомб Mark 82 c лазерным или GPS-наведением, ракет класса "воздух – воздух" AIM-9X. На шести узлах подвески могут размещаться управляемые бомбы GBU-12 Paveway II и GBU-38 JDAM.

Репортаж CBS об упавшем дроне MQ-9. Видео © YouTube / CNN

Причину беспокойства американской стороны можно понять. Стоимость одного такого БПЛА составляет около 56 млн долларов. Однако это не единственный повод переживать. Раз беспилотные аппараты начали падать, то это может произойти и с любым другим самолётом США.

Беспилотники США над Чёрным морем

По мнению военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, оператор дрона мог запаниковать и допустить ошибку пилотирования.

— По сообщению Министерства обороны, его никто не сбивал. Упал в результате резкого маневрирования, не справившись с управлением. Как это выглядело де-факто? Я думаю, что, если бы там применяли оружие, это было бы зафиксировано. А раз не зафиксировано, значит, его не применяли. Скорее всего, наши самолёты прикрепились к этому беспилотнику, оператор управления беспилотником решил его увести в сторону, не справился с управлением, ну и беспилотник упал в воду, — сказал Сивков.

Как стало известно позднее, MQ-9 Reaper только за 14 марта совершил четыре полёта в нейтральных водах, а с начала месяца — около тридцати. Полёты дронов-шпионов над Чёрным морем — не новость, а вот то, что эти дроны начали падать, вызывает на Западе большие опасения.

Какие беспилотники есть у США

Одним из рисков для США в такой ситуации является утечка технологий. Есть вероятность, что российские специалисты уже подняли обломки и досконально их изучат. MQ-9 нельзя назвать принципиально важным для США дроном, однако элементы системы управления, в том числе и спутниковые приёмники, системы наблюдения и двигатель — всё это представляет интерес для российских специалистов.

В декабре 2022-го издание Politico писало, что Пентагон не собирается передавать Киеву БПЛА MQ-9 Reaper из-за опасения, что секретные технологии попадут в руки ВС РФ. Американская сторона предполагала, что Россия способна перехватывать беспилотники-разведчики с помощью средств ПВО, после чего сможет изучить принципы их работы.

MQ-9 не единственный летательный аппарат, побывавший в Чёрном море. На регулярной основе с авиабазы Сигонелла в Италии в нейтральные воды через территорию Болгарии залетает RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат большой дальности и продолжительности полёта стоимостью 200 млн долларов. Этот же дрон активно летал над территорией Украины до начала спецоперации 24 февраля.

Этот дрон с позывным FORTE10 хорошо известен российским военным, и если этот аппарат нарушит границы и пересечёт запретную черту, он может быть сбит. По сравнению с MQ-9 этот беспилотник значительно сложнее, а часть его аппаратуры и бортового оборудования засекречена. Он используется США для радиотехнической разведки. На нём установлена РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой, которая "прощупывает" активность средств ПВО в том или ином районе. Часто именно этот дрон появлялся в небе незадолго до попыток ВСУ атаковать Крым барражирующими боеприпасами или малозаметными беспилотниками с взрывчаткой.

В случае уничтожения этого беспилотника над Чёрным морем или его случайного падения подобрать машину в нейтральных водах не получится — доступа во внутреннее море у ВМС США нет, а зарубежным союзникам операцию по подъёму сверхсекретной машины американские военные не доверят.

Днём 15 марта появилась информация, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи принял решение отменить полёты дронов MQ-9 Reaper у границ Российской Федерации. На этот день были запланированы три вылета MQ-9: из Италии к Крыму, из Литвы к Калининграду и из Румынии в направлении Львова. Когда полёты будут возобновлены, пока не известно.

Авторы Евгений Жуков