Шойгу лично прикрепил ордена на грудь пилотов Су-27 за перехват дрона MQ-9 над Чёрным морем
Шойгу наградил орденом Мужества лётчиков Су-27, перехвативших беспилотник США у Крыма
Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично вручил орден Мужества лётчикам истребителей Су-27 Сергею Попову и Василию Вавилову, которые не допустили нарушения американским беспилотником MQ-9 российских границ над Чёрным морем. Видео с церемонии публикует Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденом Мужества лётчиков самолётов Су-27. Видео © Минобороны России
"Орденом Мужества награждены лётчики самолётов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.
Оба пилота ещё раз подчеркнули, что не открывали огонь по беспилотнику, а лишь своими точными манёврами вытеснили его за пределы региона. Василий Вавилов также поблагодарил коллег, которые участвовали в обеспечении этих вылетов.
Напомним, 14 марта в Чёрное море рухнул американский беспилотник MQ-9 Reaper. Власти США заявляли, что всему виной действия российских Су-27, однако лётчики бортовое вооружение не применяли и с аппаратом в контакт не вступали, маневрированием вынудив его сменить курс. Беспилотник в результате упал в воду.