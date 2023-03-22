Шойгу лично прикрепил ордена на грудь пилотов Су-27 за перехват дрона MQ-9 над Чёрным морем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично вручил орден Мужества лётчикам истребителей Су-27 Сергею Попову и Василию Вавилову, которые не допустили нарушения американским беспилотником MQ-9 российских границ над Чёрным морем. Видео с церемонии публикует Минобороны РФ.

Оба пилота ещё раз подчеркнули, что не открывали огонь по беспилотнику, а лишь своими точными манёврами вытеснили его за пределы региона. Василий Вавилов также поблагодарил коллег, которые участвовали в обеспечении этих вылетов.