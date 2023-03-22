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Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 15:04
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Шойгу лично прикрепил ордена на грудь пилотов Су-27 за перехват дрона MQ-9 над Чёрным морем

Шойгу наградил орденом Мужества лётчиков Су-27, перехвативших беспилотник США у Крыма

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично вручил орден Мужества лётчикам истребителей Су-27 Сергею Попову и Василию Вавилову, которые не допустили нарушения американским беспилотником MQ-9 российских границ над Чёрным морем. Видео с церемонии публикует Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденом Мужества лётчиков самолётов Су-27. Видео © Минобороны России

"Орденом Мужества награждены лётчики самолётов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.

Оба пилота ещё раз подчеркнули, что не открывали огонь по беспилотнику, а лишь своими точными манёврами вытеснили его за пределы региона. Василий Вавилов также поблагодарил коллег, которые участвовали в обеспечении этих вылетов.

США изменили маршруты полёта своих дронов у Крыма
США изменили маршруты полёта своих дронов у Крыма

Напомним, 14 марта в Чёрное море рухнул американский беспилотник MQ-9 Reaper. Власти США заявляли, что всему виной действия российских Су-27, однако лётчики бортовое вооружение не применяли и с аппаратом в контакт не вступали, маневрированием вынудив его сменить курс. Беспилотник в результате упал в воду.

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Минобороны России

Татьяна Миссуми
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