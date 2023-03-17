США изменили маршруты полёта своих дронов у Крыма

США изменили маршруты полётов своих беспилотников, следует из открытых данных сервиса Flightradar24. Сегодняшний визит американского БПЛА в регион был первым после крушения американского дрона-разведчика MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

До ЧП БПЛА держались на расстоянии в 80–100 километров от самой южной точки Крыма. А сейчас, согласно данным сервиса, аппараты соблюдают дистанцию в 150 км от полуострова.