США изменили маршруты полёта своих дронов у Крыма
Flightradar24: США изменили маршруты полёта своих беспилотников после ЧП над Чёрным морем
США изменили маршруты полётов своих беспилотников, следует из открытых данных сервиса Flightradar24. Сегодняшний визит американского БПЛА в регион был первым после крушения американского дрона-разведчика MQ-9 Reaper над Чёрным морем.
До ЧП БПЛА держались на расстоянии в 80–100 километров от самой южной точки Крыма. А сейчас, согласно данным сервиса, аппараты соблюдают дистанцию в 150 км от полуострова.
Напомним, 14 марта в воды Чёрного моря упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Изначально власти США заявляли, что всему виной действия российских Су-27, однако позже поведение лётчиков назвали непреднамеренным. При этом в Минобороны России раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра.
ТАСС / Lealan Buehrer via ZUMA Wire