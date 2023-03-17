Американский беспилотник мог вести разведку "Турецкого потока", считает генерал
Генерал-майор Липовой: Упавший в Чёрное море MQ-9 мог вести разведку "Турецкого потока"
Американский беспилотник MQ-9 Reaper мог оказаться в небе над Чёрным морем вовсе не случайно. Как заметил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, дрон летал именно над той частью, где пролегает газопровод "Турецкий поток", что может говорить о намерении США провести там диверсию. Мнение он высказал на пресс-конференции "Кому достанется упавший в Чёрное море американский беспилотник?".
"Беспилотник в том районе оказался не случайно. Он находился там, где по дну Чёрного моря пролегает трубопровод "Турецкий поток". Это ещё раз говорит о том, что Америка не отказывается от тех целей, которые она преследовала в Балтийском море, а сейчас эти цели преследует в акватории Чёрного моря", — убеждён офицер.
Липовой считает, что эту разведку в районе "Турецкого потока" можно оценивать как новое доказательство причастности американцев к диверсиям на газопроводах "Северный поток".
"Плоский штопор — и плюх": Военный эксперт воссоздал крушение MQ-9 Reaper после встречи с российскими Су-27
Напомним, инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. Изначально американские власти заявляли, что их MQ-9 Reaper якобы упал в результате действий российских лётчиков Су-27, однако позже в Госдепе США назвали действия РФ непреднамеренными. При этом в Минобороны России раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра.
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