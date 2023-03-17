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17 марта, 10:38

"Плоский штопор — и плюх": Военный эксперт воссоздал крушение MQ-9 Reaper после встречи с российскими Су-27

Военный эксперт Сивков — об инциденте с БПЛА над Чёрным морем: Это не столкновение с НАТО

Российские лётчики не сбивали американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем, он упал в воду в результате ошибки оператора дрона, заявил в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков после изучения ситуации. Он также подчеркнул, что инцидент не стоит рассматривать как столкновение с НАТО.

Константин Сивков прокомментировал инцидент с американским беспилотником в небе над Чёрным морем. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Никто его не сбивал. Был перехват самолёта-беспилотника, который оказался в зоне военных действий, о которой было оповещено всё мировое пространство", — пояснил Сивков.

Когда российские самолёты сблизились с американским MQ-9 Reaper, его оператор предпринял меры по уклонению, однако не справился с управлением, в результате чего беспилотник вошёл в плоский штопор, из которого выйти очень тяжело, а в данном случае оказалось невозможно, рассказал академик. В итоге БПЛА опустился ниже критической высоты, на которой уже не работают системы управления, и "плюхнулся в море".

"Нет, это не столкновение с НАТО. Это просто таких фактов перехвата наших самолётов натовскими самолётами каждый год по несколько десятков. Без малейшего преувеличения. Это рутина ", — заявил военный эксперт.

Российских лётчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник MQ-9, представили к наградам

Российских лётчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник MQ-9, представили к наградам

Напомним, инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. Изначально американские власти заявляли, что их MQ-9 Reaper якобы упал в результате действий российских лётчиков Су-27, однако позже в Госдепе США назвали действия РФ непреднамеренными. При этом в Минобороны России раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра. Кстати, молчать не стал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обрадовав читателей новым постом, он заявил, что США "вконец оборзели".

Обложка ©

YouTube / "Дайте сказать!"

Николь Вербер
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