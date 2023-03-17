"Плоский штопор — и плюх": Военный эксперт воссоздал крушение MQ-9 Reaper после встречи с российскими Су-27

Российские лётчики не сбивали американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем, он упал в воду в результате ошибки оператора дрона, заявил в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков после изучения ситуации. Он также подчеркнул, что инцидент не стоит рассматривать как столкновение с НАТО.

Константин Сивков прокомментировал инцидент с американским беспилотником в небе над Чёрным морем. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Никто его не сбивал. Был перехват самолёта-беспилотника, который оказался в зоне военных действий, о которой было оповещено всё мировое пространство", — пояснил Сивков.

Когда российские самолёты сблизились с американским MQ-9 Reaper, его оператор предпринял меры по уклонению, однако не справился с управлением, в результате чего беспилотник вошёл в плоский штопор, из которого выйти очень тяжело, а в данном случае оказалось невозможно, рассказал академик. В итоге БПЛА опустился ниже критической высоты, на которой уже не работают системы управления, и "плюхнулся в море".