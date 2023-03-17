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17 марта, 06:31

Медведев — об инциденте с БПЛА над Чёрным морем: Американцы вконец оборзели

Медведев заявил, что США "вконец оборзели" с полётом беспилотника над Чёрным морем

Соединённые Штаты Америки "вконец оборзели", поскольку проводят полёты, в том числе и на беспилотниках, там, где делать этого нельзя. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем, политик напомнил, что США сами вышли из Договора об открытом небе, который подразумевал проведение взаимных наблюдательных полётов. Кроме того, дрон нарушил воздушное законодательство, зайдя в зону ограничений полётов, которая была установлена российскими властями в связи с проведением на Украине специальной военной операции.

"В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно", — написал Медведев в телеграм-канале.

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Как сообщал Лайф, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли достанут обломки летательного аппарата. Там также отметили, что Вашингтон намерен продолжать разведывательные полёты над Чёрным морем ради помощи Киеву.

Обложка ©

ТАСС / Штукина Екатерина

Максим Плетнёв
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