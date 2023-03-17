Медведев — об инциденте с БПЛА над Чёрным морем: Американцы вконец оборзели

Соединённые Штаты Америки "вконец оборзели", поскольку проводят полёты, в том числе и на беспилотниках, там, где делать этого нельзя. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем, политик напомнил, что США сами вышли из Договора об открытом небе, который подразумевал проведение взаимных наблюдательных полётов. Кроме того, дрон нарушил воздушное законодательство, зайдя в зону ограничений полётов, которая была установлена российскими властями в связи с проведением на Украине специальной военной операции.