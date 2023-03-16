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16 марта, 10:34

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Журналистка издания Politico Лара Селигман опубликовала кадры, предшествовавшие падению американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Чёрное море.

Кадры перед падением американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Чёрное море. Видео © Twitter / Лара Селигман

На записи, сделанной с камеры БПЛА, видно, как российский истребитель Су-27 сбрасывает топливо, а после подлетает к беспилотнику. Затем изображение исчезает. Через несколько секунд камера снова включается и можно заметить повреждения винта. При этом подлинность видео официально не подтверждена.

Кремль не против подъёма ударного дрона США со дна Чёрного моря для изучения

Кремль не против подъёма ударного дрона США со дна Чёрного моря для изучения

Как сообщал Лайф, инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны России отметили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев подчеркнул, что Россия намерена сделать это.

Обложка ©

Twitter / Лара Селигман

Никита Никонов
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