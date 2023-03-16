Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море
Журналистка издания Politico Лара Селигман опубликовала кадры, предшествовавшие падению американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Чёрное море.
Кадры перед падением американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Чёрное море. Видео © Twitter / Лара Селигман
На записи, сделанной с камеры БПЛА, видно, как российский истребитель Су-27 сбрасывает топливо, а после подлетает к беспилотнику. Затем изображение исчезает. Через несколько секунд камера снова включается и можно заметить повреждения винта. При этом подлинность видео официально не подтверждена.
Как сообщал Лайф, инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны России отметили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев подчеркнул, что Россия намерена сделать это.
Twitter / Лара Селигман