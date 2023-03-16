Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

На записи, сделанной с камеры БПЛА, видно, как российский истребитель Су-27 сбрасывает топливо, а после подлетает к беспилотнику. Затем изображение исчезает. Через несколько секунд камера снова включается и можно заметить повреждения винта. При этом подлинность видео официально не подтверждена.