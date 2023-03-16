Кремль не против подъёма ударного дрона США со дна Чёрного моря для изучения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что российские военные могут поднять со дна Чёрного моря американский беспилотник MQ-9 Reaper, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.

"Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Чёрном море, они будут это делать", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, собирается ли Россия найти американский ударный дрон-разведчик и изучить его.