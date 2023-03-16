Кремль не против подъёма ударного дрона США со дна Чёрного моря для изучения
Песков допустил поднятие беспилотника MQ-9 Reaper со дна Чёрного моря для изучения
Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Getty Images / Ethan Miller
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что российские военные могут поднять со дна Чёрного моря американский беспилотник MQ-9 Reaper, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.
"Это прерогатива военных. Если они считают это необходимым для наших интересов и нашей безопасности делать в Чёрном море, они будут это делать", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, собирается ли Россия найти американский ударный дрон-разведчик и изучить его.
Песков подчеркнул, что о точных планах Минобороны он не знает, и добавил, что это прерогатива военных, в связи с чем такие вопросы нужно адресовать именно к ним.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский дрон упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков. Там отметили, что истребитель Су-27 задел пропеллер БПЛА. В Минобороны РФ указали, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп США, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию России". Также Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Предварительно, на беспилотнике не было вооружения.